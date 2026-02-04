Odjeknula snažna eksplozija: Bačena bomba na restoran u kojem su uhapšeni pripadnici „Vračarskog klana“

Dnevnik pre 3 sata
Odjeknula snažna eksplozija: Bačena bomba na restoran u kojem su uhapšeni pripadnici „Vračarskog klana"

Bačena bomba na poznati restoran u kom su uhapšeni "Vračarci" u Beogradu.

U utorak 3. februara su uhapšeni "Vračarci" u poznatom beogradskom restoranu na koji je, prema saznanjima "Republike", bačena bomba samo nekoliko sati nakon hapšenja prilikom čega su napali i povredili dvojicu pripadnika UKP-a. Zasad nije poznat identitet osobe koja je bacila eksplozivnu napravu na poznati beogradski restoran. Slučaj je prijavljen policiji. Na svu sreću, nema povređenih u napadu na ovaj ugostiteljski objekat. Prema prvim informacijama pomenutog
