Reprezentativac Srbije se vratio kući: Strahinja Eraković ponovo u Crvenoj zvezdi

BEOGRAD: Srpski fudbaler Strahinja Eraković ponovo se vratio u Crvenu zvezdu, potvrdio je danas osmostruki uzastopni šampion države.

Reprezentativac Srbije je stigao iz Zenita na pozajmicu do 1. septembra uz mogućnost otkupa. Eraković (25) je leta 2023. godine prešao iz Zvezde u Zenit, za koji je odigrao 85 utakmica. "Utisci su fenomenalni, veoma sam srećan što ću ponovo nositi crveno-beli dres. Zvezdu volim i u Zvezdi uvek želim da igram, ali sigurno da je na moj povratak uticao i Dejan Stanković. Pred nama je dosta izazova, odličnih utakmica, Evropa, odbrana duple krune, nadam se da ćemo