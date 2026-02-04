Snažan vetar pravi haos širom Srbije! Košava dostiže orkansku snagu u Banatu, evo šta nas čeka narednih dana

Snažna košava sve više jača nad Srbijom, a na jugu Banata već beleži olujne udare preko 80 kilometara na čas.

Naše područje pod uticajem je snažnog ciklona sa centralnog Mediterana, koji se premešta ka severnom Jadranu, dok je nad istokom Evrope visok vazdušni pritisak. Upravo velika razlika između ova dva sistema dovodi do veoma vetrovtig vremena. Kako se centar ciklona bude približavao Jadranu, tako će i košava biti u pojačanju. U toku večeri, u noći ka četvrtku i u četvrtak ujutro košava će biti najjačeg intenziteta. Širom Srbije duvaće umeren do jak jugoistočni vetar.