Danas prva sednica Komisije za reviziju i kontrolu tačnosti biračkog spiska

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, sazvala je za danas prvu sednicu Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska.

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su 28. januara članove i zamenike članova Komisije za reviziju biračkog spiska. Članovi Komisije su Srđan Smiljanić, Mladen Mladenović, Vladimir Pudar, Goran Vujičić, Bojana Vraneš, Nebojša Spasojević, Ognjen Rašić, Ana Gođevac, Emilija Orestijević, Vujo Ilić. Zamenici članova su Vladimir Dimitrijević, Zoran Militarov, Nikola Radonjić, Bela Butaš, Zoran Dizdarević, Dejan Stevanović, Zdravko Janković, Marko Dimić, Ivo Čolović,