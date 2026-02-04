Onkolozi upozoravaju: Broj obolelih od raka u Srbiji raste iz godine u godinu, preventiva ključna

Povodom Svetskog dana borbe protiv raka stručnjaci upozoravaju da u Srbiji svake godine raste broj obolelih, dok preventivni pregledi i dalje nisu deo redovne zdravstvene kulture građana.

Prema procenama, desetine hiljada ljudi godišnje dobije dijagnozu maligne bolesti, a polovina izgubi bitku sa njom. Prof. dr Vladimir Kovčin u razgovoru za Euronews Srbija poručuje da su rano otkrivanje i dostupnost savremenih terapija ključni za veće šanse za izlečenje. Ovogodišnje obeležavanje deo je višegodišnje globalne kampanje pod sloganom "Jedinstveno povezani", koja traje do 2027. godine i stavlja akcenat na individualni pristup svakom pacijentu, njegovom