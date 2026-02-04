Onkolozi upozoravaju: Broj obolelih od raka u Srbiji raste iz godine u godinu, preventiva ključna

Euronews pre 6 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Onkolozi upozoravaju: Broj obolelih od raka u Srbiji raste iz godine u godinu, preventiva ključna

Povodom Svetskog dana borbe protiv raka stručnjaci upozoravaju da u Srbiji svake godine raste broj obolelih, dok preventivni pregledi i dalje nisu deo redovne zdravstvene kulture građana.

Prema procenama, desetine hiljada ljudi godišnje dobije dijagnozu maligne bolesti, a polovina izgubi bitku sa njom. Prof. dr Vladimir Kovčin u razgovoru za Euronews Srbija poručuje da su rano otkrivanje i dostupnost savremenih terapija ključni za veće šanse za izlečenje. Ovogodišnje obeležavanje deo je višegodišnje globalne kampanje pod sloganom "Jedinstveno povezani", koja traje do 2027. godine i stavlja akcenat na individualni pristup svakom pacijentu, njegovom
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Dom zdravlja poziva žene da zakažu termin za mamografiju

Dom zdravlja poziva žene da zakažu termin za mamografiju

NoviSad.com pre 5 minuta
Svetski dan borbe protiv raka, prevencija spasava život: "Godišnje oboli više od 41.000 ljudi, umre oko 20.000"

Svetski dan borbe protiv raka, prevencija spasava život: "Godišnje oboli više od 41.000 ljudi, umre oko 20.000"

Newsmax Balkans pre 3 sata
Društvo onkoloških pacijenata: Koš za zdravlje

Društvo onkoloških pacijenata: Koš za zdravlje

Večernje novosti pre 4 sati
Dođite na skrining mamografiju: Apel sugrađankama lekara Doma zdravlja Novi Sad

Dođite na skrining mamografiju: Apel sugrađankama lekara Doma zdravlja Novi Sad

Večernje novosti pre 4 sati
Svetski dan borbe protiv raka: Dom zdravlja poziva Novosađanke da urade mamografiju

Svetski dan borbe protiv raka: Dom zdravlja poziva Novosađanke da urade mamografiju

Radio 021 pre 5 sati
Batut: U Srbiji u 2024. od malignih tumora obolele 41.472 osobe

Batut: U Srbiji u 2024. od malignih tumora obolele 41.472 osobe

Šabačke novosti pre 5 sati
Dan borbe protiv raka obeležava i Društvo onkoloških pacijenata u Vranju

Dan borbe protiv raka obeležava i Društvo onkoloških pacijenata u Vranju

RTS pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

zdravljeraklekari

Društvo, najnovije vesti »

(Foto) ceo komšiluk na nogama zbog zagorele večere! Drama u Novom Sadu: U zgradi se pojavio dim, tri vatrogasna vozila odmah…

(Foto) ceo komšiluk na nogama zbog zagorele večere! Drama u Novom Sadu: U zgradi se pojavio dim, tri vatrogasna vozila odmah reagovala

Blic pre 0 minuta
Tatjana Macura u Dubaiju: Kompanija "Za srce više" kao podrška mladima u donošenju informisanih odluka o porodici

Tatjana Macura u Dubaiju: Kompanija "Za srce više" kao podrška mladima u donošenju informisanih odluka o porodici

Blic pre 20 minuta
„Peta gimnazija nalik na staljinistički gulag, u kojem je diktator poslao upravnika da ih pokori i slomi duh“: Organizovan…

„Peta gimnazija nalik na staljinistički gulag, u kojem je diktator poslao upravnika da ih pokori i slomi duh“: Organizovan protest ispred Pete gimnazije

Danas pre 1 sat
“Nećemo dozvoliti fašizaciju društva”: Radomir Lazović sa ulice na kojoj se dva kordona policije isprečilo između antifašista…

“Nećemo dozvoliti fašizaciju društva”: Radomir Lazović sa ulice na kojoj se dva kordona policije isprečilo između antifašista i neonacista

Danas pre 1 sat
Na ovo pravilo u pasošu svi zaboravljaju, a zbog njega vratiće vas sa granice!

Na ovo pravilo u pasošu svi zaboravljaju, a zbog njega vratiće vas sa granice!

Blic pre 1 sat