Skupština Novog Sada usvojila plan izgradnje crkve na Limanu

Euronews pre 9 sati  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
Skupština Novog Sada usvojila plan izgradnje crkve na Limanu

Odbornici Skupštine Grada Novog Sada usvojili su na današnjoj sednici Plan regulacije područja Štrand-Kabel koji predviđa izgradnju crkve na Limanu.

Za usvajanje Plana glasalo je svih 46 prisutnih odbornika. Zamenik gradonačelnika Đurađ Jakšić je, čitajući obrazloženje Komisije za planove, rekao da je potrebno da postoji crkva na Limanu i da će se izgradnjom hrama ispraviti istorijska nepravda prema Srbima, Jevrejima i Romima koji su za vreme Racije stradali na Štrandu. "Postoji nasušna potreba za izgradnjom hrama. Malo je poznato da je odavno postojala inicijativa za još jednim hramom, pa se i tada pominjao
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

"Crkvu ne treba graditi pored kupališta": Limanci se protive usvojenoj odluci, kažu - gradnja ugrožava zonu nasipa i…

"Crkvu ne treba graditi pored kupališta": Limanci se protive usvojenoj odluci, kažu - gradnja ugrožava zonu nasipa i vodoizvorišta

N1 Info pre 6 sati
Skupština grada Novog Sada: Opozicija napustila sednicu, gradiće se crkva kod Štranda

Skupština grada Novog Sada: Opozicija napustila sednicu, gradiće se crkva kod Štranda

Danas pre 6 sati
VIDEO: Novosadska opozicija se oglasila nakon napuštanja sednice Skupštine grada

VIDEO: Novosadska opozicija se oglasila nakon napuštanja sednice Skupštine grada

Moj Novi Sad pre 6 sati
Sednica Skupštine Grada Novog Sada: Usvojen plan izgradnje crkve na Limanu, opozicija napustila sednicu

Sednica Skupštine Grada Novog Sada: Usvojen plan izgradnje crkve na Limanu, opozicija napustila sednicu

Newsmax Balkans pre 7 sati
Vučević: Blokaderi protiv crkve na Limanu, mestu najvećeg stradanja u Drugom svetskom ratu

Vučević: Blokaderi protiv crkve na Limanu, mestu najvećeg stradanja u Drugom svetskom ratu

NIN pre 8 sati
Novosadski odbornici raspravljaju danas o gradnji crkve kod Štranda, ispred Skupštine Grada protest

Novosadski odbornici raspravljaju danas o gradnji crkve kod Štranda, ispred Skupštine Grada protest

Mašina pre 9 sati
"Možete saditi, nećete graditi": Novosađani koji se protive gradnji na Livadici na Limanu protestovali ispred Skupštine Grada…

"Možete saditi, nećete graditi": Novosađani koji se protive gradnji na Livadici na Limanu protestovali ispred Skupštine Grada (FOTO i VIDEO)

Moj Novi Sad pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadCrkvaprotest

Vojvodina, najnovije vesti »

Srbija se našla na listi evropskih zemalja u koje turisti ne žele

Srbija se našla na listi evropskih zemalja u koje turisti ne žele

Moj Novi Sad pre 55 minuta
Poginula žena na putu Zrenjanin - Novi Sad: Tragedija kod benzinske pumpe

Poginula žena na putu Zrenjanin - Novi Sad: Tragedija kod benzinske pumpe

Mondo pre 50 minuta
(Foto) Centrom Novog Sada projurila tri vatrogasna vozila! Dimilo se u Maksima Gorkog, zagorela večera u stanu

(Foto) Centrom Novog Sada projurila tri vatrogasna vozila! Dimilo se u Maksima Gorkog, zagorela večera u stanu

Dnevnik pre 30 minuta
Svetski dan čitanja naglas obeležen u kovinskoj biblioteci

Svetski dan čitanja naglas obeležen u kovinskoj biblioteci

RTV pre 1 sat
MUP treći put predlaže Zakon o policiji, nakon što se javnost dva puta izborila protiv usvajanja

MUP treći put predlaže Zakon o policiji, nakon što se javnost dva puta izborila protiv usvajanja

N1 Info pre 2 sata