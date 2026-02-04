Strahinja Eraković zvanično predstavljen u Crvenoj zvezdi

Euronews pre 6 sati  |  Autor: Fk Crvena zvezda
Strahinja Eraković zvanično predstavljen u Crvenoj zvezdi

Treće pojačanje Crvene zvezde u zimskom prelaznom roku je defanzivac Strahinja Eraković, koji je u redove crveno-belih stigao na pozajmicu do 1. septembra 2026. godine, uz mogućnost otkupa. "Utisci su fenomenalni, veoma sam srećan što ću ponovo nositi crveno-beli dres.

Zvezdu volim i u Zvezdi uvek želim da igram, ali sigurno da je na moj povratak uticao i Dejan Stanković. Pred nama je dosta izazova, odličnih utakmica, Evropa, odbrana duple krune, nadam se da ćemo ostvariti sve naše ciljeve, kao i želje svakog navijača Crvene zvezde. Drugačiji je osećaj kada dođeš na Marakanu sa reprezentacijom i kao igrač Crvene zvezde, uželeo sam se navijača, želim što pre da zaigram i da ih vidim u što većem broju,"poručio je Eraković koji je
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Eraković se zvanično vratio u Zvezdu: „Kod kuće je najlepše“

Eraković se zvanično vratio u Zvezdu: „Kod kuće je najlepše“

Vesti online pre 1 sat
Strahinja Eraković se vratio u Crvenu zvezdu

Strahinja Eraković se vratio u Crvenu zvezdu

RTV pre 4 sati
Dejanu Stankoviću ostvarena velika želja: "Od samog početka je bio za ovaj povratak"

Dejanu Stankoviću ostvarena velika želja: "Od samog početka je bio za ovaj povratak"

Mondo pre 5 sati
Zvezda ozvaničila povratak Erakovića

Zvezda ozvaničila povratak Erakovića

Danas pre 6 sati
Reprezentativac Srbije se vratio kući: Strahinja Eraković ponovo u Crvenoj zvezdi

Reprezentativac Srbije se vratio kući: Strahinja Eraković ponovo u Crvenoj zvezdi

Dnevnik pre 6 sati
Eraković: "Stanković je uticao na moj povratak"

Eraković: "Stanković je uticao na moj povratak"

B92 pre 6 sati
Eraković nakon povratka u Zvezdu: "U Zvezdi uvek želim da igram, Stanković uticao na moj dolazak"

Eraković nakon povratka u Zvezdu: "U Zvezdi uvek želim da igram, Stanković uticao na moj dolazak"

Telegraf pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićFudbalCrvena ZvezdaMarakanafk crvena zvezdaStrahinja erakovic

Sport, najnovije vesti »

Entoni Dejvis se seli u Vašington

Entoni Dejvis se seli u Vašington

Danas pre 1 sat
Poslednjeplasirani tim Evrolige iznenadio Virtus

Poslednjeplasirani tim Evrolige iznenadio Virtus

Danas pre 43 minuta
KTJ IZAZOV – 4,3 miliona za dečaka KOSTU

KTJ IZAZOV – 4,3 miliona za dečaka KOSTU

Danas pre 2 sata
Mirko Poledica: „Srpski fudbal je prevara“

Mirko Poledica: „Srpski fudbal je prevara“

Danas pre 1 sat
Direktor Australijan opena ima revolucionaran predlog za ženski tenis

Direktor Australijan opena ima revolucionaran predlog za ženski tenis

Danas pre 3 sata