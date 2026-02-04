Strahinja Eraković zvanično predstavljen u Crvenoj zvezdi

Treće pojačanje Crvene zvezde u zimskom prelaznom roku je defanzivac Strahinja Eraković, koji je u redove crveno-belih stigao na pozajmicu do 1. septembra 2026. godine, uz mogućnost otkupa. "Utisci su fenomenalni, veoma sam srećan što ću ponovo nositi crveno-beli dres.

Zvezdu volim i u Zvezdi uvek želim da igram, ali sigurno da je na moj povratak uticao i Dejan Stanković. Pred nama je dosta izazova, odličnih utakmica, Evropa, odbrana duple krune, nadam se da ćemo ostvariti sve naše ciljeve, kao i želje svakog navijača Crvene zvezde. Drugačiji je osećaj kada dođeš na Marakanu sa reprezentacijom i kao igrač Crvene zvezde, uželeo sam se navijača, želim što pre da zaigram i da ih vidim u što većem broju,"poručio je Eraković koji je