Uhapšen državljanin Crne Gore osumnjičen za pokušaj ubistva na Čukarici (video)

Pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Trećeg odeljenja Uprave kriminalističke policije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlili su krivično delo teško ubistvo u pokušaju i uhapsili državljanina Crne Gore V.

M. (2005) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo. Sumnja se da je on 30. januara, u Ulici Ratka Mitrovića na Čukarici, prerušen u dostavljača hrane, pozvonio na vrata stana u kojem se nalazio dvadesetpetogodišnji muškarac i pucao u njega, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели МУП Републике Србије 🇷🇸 (@mupsrbije) V. M, koji se sumnjiči i za krivično delo nedozvoljeno nošenje