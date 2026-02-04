Uhapšen državljanin Crne Gore osumnjičen za pokušaj ubistva na Čukarici (video)

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Trećeg odeljenja Uprave kriminalističke policije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlili su krivično delo teško ubistvo u pokušaju i uhapsili državljanina Crne Gore V.

M. (2005) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo. Sumnja se da je on 30. januara, u Ulici Ratka Mitrovića na Čukarici, prerušen u dostavljača hrane, pozvonio na vrata stana u kojem se nalazio dvadesetpetogodišnji muškarac i pucao u njega, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели МУП Републике Србије 🇷🇸 (@mupsrbije) V. M, koji se sumnjiči i za krivično delo nedozvoljeno nošenje
Ključne reči

Crna GoraTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPPolicijabeogradUbistvo

