Erakovićeve prve reči po povratku na Marakanu: „Zvezdu volim i u Zvezdi uvek želim da igram!“
Hot sport pre 50 minuta
Dobro zna gde je došao! Crvena zvezda je završila posao koji navijači čekaju kao znak da klub ide na “sve ili ništa” – Strahinja Eraković (25) se zvanično vratio među crveno-bele.
Po povratku u klub, Strahinja Eraković je rekao: „Utisci su fenomenalni, veoma sam srećan što ću ponovo nositi crveno-beli dres. Zvezdu volim i u Zvezdi uvek želim da igram, ali sigurno da je na moj povratak uticao i Dejan Stanković. Pred nama je dosta izazova, odličnih utakmica, Evropa, odbrana duple krune, nadam se da ćemo ostvariti sve naše ciljeve, kao i želje svakog navijača Crvene zvezde. Drugačiji je osećaj kada dođeš na Marakanu sa reprezentacijom i kao