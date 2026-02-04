Erakovićeve prve reči po povratku na Marakanu: „Zvezdu volim i u Zvezdi uvek želim da igram!“

Hot sport pre 50 minuta
Erakovićeve prve reči po povratku na Marakanu: „Zvezdu volim i u Zvezdi uvek želim da igram!“

Dobro zna gde je došao! Crvena zvezda je završila posao koji navijači čekaju kao znak da klub ide na “sve ili ništa” – Strahinja Eraković (25) se zvanično vratio među crveno-bele.

Po povratku u klub, Strahinja Eraković je rekao: „Utisci su fenomenalni, veoma sam srećan što ću ponovo nositi crveno-beli dres. Zvezdu volim i u Zvezdi uvek želim da igram, ali sigurno da je na moj povratak uticao i Dejan Stanković. Pred nama je dosta izazova, odličnih utakmica, Evropa, odbrana duple krune, nadam se da ćemo ostvariti sve naše ciljeve, kao i želje svakog navijača Crvene zvezde. Drugačiji je osećaj kada dođeš na Marakanu sa reprezentacijom i kao
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Zvezda ozvaničila povratak Erakovića

Zvezda ozvaničila povratak Erakovića

Danas pre 5 minuta
Strahinja Eraković zvanično predstavljen u Crvenoj zvezdi

Strahinja Eraković zvanično predstavljen u Crvenoj zvezdi

Euronews pre 20 minuta
Reprezentativac Srbije se vratio kući: Strahinja Eraković ponovo u Crvenoj zvezdi

Reprezentativac Srbije se vratio kući: Strahinja Eraković ponovo u Crvenoj zvezdi

Dnevnik pre 10 minuta
Eraković: "Stanković je uticao na moj povratak"

Eraković: "Stanković je uticao na moj povratak"

B92 pre 25 minuta
Zvezda vratila dete kluba - Eraković ponovo u crveno-belom dresu

Zvezda vratila dete kluba - Eraković ponovo u crveno-belom dresu

RTS pre 50 minuta
Zvanično: Strahinja Eraković je novi-stari fudbaler Crvene zvezde!

Zvanično: Strahinja Eraković je novi-stari fudbaler Crvene zvezde!

Hot sport pre 1 sat
Zvanično: Zvezda vratila Erakovića, ovo su svi detalji

Zvanično: Zvezda vratila Erakovića, ovo su svi detalji

Sport klub pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićCrvena ZvezdaMarakana

Sport, najnovije vesti »

Zvezda ozvaničila povratak Erakovića

Zvezda ozvaničila povratak Erakovića

Danas pre 5 minuta
Potpisan ugovor o organizaciji Kupa Radivoja Koraća: U Nišu će se takmičiti najbolji srpski klubovi

Potpisan ugovor o organizaciji Kupa Radivoja Koraća: U Nišu će se takmičiti najbolji srpski klubovi

Glas juga pre 20 minuta
Ataman: Partizan je veliki tim koji zaslužuje poštovanje, ali hoćemo da pobedimo

Ataman: Partizan je veliki tim koji zaslužuje poštovanje, ali hoćemo da pobedimo

RTS pre 5 minuta
Itudis na staklenim nogama?!

Itudis na staklenim nogama?!

Sportske.net pre 5 minuta
Važne vesti: Poznato hoće li Kendrik Nan igrati protiv Partizana!

Važne vesti: Poznato hoće li Kendrik Nan igrati protiv Partizana!

Hot sport pre 25 minuta