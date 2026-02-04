Erakovićeve prve reči po povratku na Marakanu: „Zvezdu volim i u Zvezdi uvek želim da igram!“

Dobro zna gde je došao! Crvena zvezda je završila posao koji navijači čekaju kao znak da klub ide na “sve ili ništa” – Strahinja Eraković (25) se zvanično vratio među crveno-bele.

Po povratku u klub, Strahinja Eraković je rekao: „Utisci su fenomenalni, veoma sam srećan što ću ponovo nositi crveno-beli dres. Zvezdu volim i u Zvezdi uvek želim da igram, ali sigurno da je na moj povratak uticao i Dejan Stanković. Pred nama je dosta izazova, odličnih utakmica, Evropa, odbrana duple krune, nadam se da ćemo ostvariti sve naše ciljeve, kao i želje svakog navijača Crvene zvezde. Drugačiji je osećaj kada dođeš na Marakanu sa reprezentacijom i kao