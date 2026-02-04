Huančo pred Partizan: „Ako sutra izgubimo, svi će poludeti!“

Hot sport pre 1 sat
Huančo pred Partizan: „Ako sutra izgubimo, svi će poludeti!"

Svestan je važnosti ovog meča! U narednom kolu Evrolige, Partizan će na svom terenu dočekati Panatinaikos.

Španski internacionalac Huančo Ernangomez izneo je svoja očekivanja uoči ovog susreta: „Sada se fokusiramo na sutrašnju utakmicu. Partizan je izgubio od Makabija, težak poraz. Igrali su bolje. Biće to teška utakmica, moramo se boriti da pobedimo. Oni su talentovani igrači i mogu da postignu koš u svakom trenutku. Moramo da igramo odbranu, budemo agresivni i ujedinjeni. Svaka utakmica je prekretnica. Ako sutra izgubimo, svi će poludeti. Morate da gurate kroz uspone
PartizanPanatinaikosEvroliga

