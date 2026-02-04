„Nije mogao da se koristi“: Itudis otkrio zašto je Vasa Micić slabo igrao sinoć!

Izašao posle osam minuta, a razlog je opravdan! Crvena zvezda je dobila Hapoel, a ono što posebno upada u oči kad se pogleda pojedinačna statistika i činjenica da je prva violina Izraelaca, naš Vasa Micić, igrao tek osam minuta tokom kojih je zabeležio skroman učinak.

Podatak dobija na značaju ako uzmemo da tokom ove sezone u Evroligi, Vasilije Micić nijednom nije imao minutažu manju od 15 minuta, a dešavalo se i da na parketu provede preko 30 minuta. Ipak, u duelu protiv svog bivšeg kluba situacija je bila potpuno drugačija. Nakon što je zamenjen krajem prve četvrtine, najbolje plaćeni košarkaš Evrope više se nije vraćao u igru. Preostali deo meča proveo je na kraju klupe, a u pojedinim trenucima delovalo je i da ne prati