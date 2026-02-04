Libijsko tužilaštvo počelo istragu o ubistvu sina Moamera el Gadafija

Insajder pre 18 minuta
Libijsko tužilaštvo počelo istragu o ubistvu sina Moamera el Gadafija

Libijski tužioci saopštili su danas da vode su otpočeli istragu o ubistvu Saifa al Islama Gadafija, sina nekadašnjeg ubijenog libijskog lidera Moamera el Gadafija, koji je, prema navodima, stradao tokom direktnog sukoba sa nepoznatim naoružanim napadačima.

U saopštenju njegove kancelarije navodi se da je 53-godišnji Saif al Islam ubijen sinoć nakon što su četvorica nepoznatih napadača provalila u njegovu kuću u gradu Zintan, na severozapadu Libije, preneo je BBC. Libijsko tužilaštvo je potvrdilo da je preminuo od prostrelnih rana i da je u toku identifikacija napadača. Forenzički timovi upućeni su u Zintan kako bi sproveli uviđaj i dodatne istrage, saopštilo je tužilaštvo. Istovremeno, pojavile su se oprečne
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Libijsko tužilaštvo otpočelo istragu o ubistvu sina Muamera el Gadafija

Libijsko tužilaštvo otpočelo istragu o ubistvu sina Muamera el Gadafija

NIN pre 3 minuta
Pokrenuta istraga o ubistvu Gadafijevog sina

Pokrenuta istraga o ubistvu Gadafijevog sina

B92 pre 18 minuta
Cure detalji o ubistvu Gadafijevog sina: Pokvarili su kamere i ušetali u vrt

Cure detalji o ubistvu Gadafijevog sina: Pokvarili su kamere i ušetali u vrt

B92 pre 18 minuta
Ubijen Gadafijev sin: Pre 11 godina bio osuđen na smrt, protiv njega bila podignuta optužnica zbog zločina protiv čovečnosti…

Ubijen Gadafijev sin: Pre 11 godina bio osuđen na smrt, protiv njega bila podignuta optužnica zbog zločina protiv čovečnosti

Blic pre 3 sata
Otkriveni detalji kako je ubijen Gadafijev sin: Napadači upali u njegovu kuću, usledio je sukob, a onda i hladnokrvna…

Otkriveni detalji kako je ubijen Gadafijev sin: Napadači upali u njegovu kuću, usledio je sukob, a onda i hladnokrvna likvidacija

Blic pre 3 sata
Objavljeni detalji: Kako je u Zintanu ubijen Saif al-Islam Gadafi

Objavljeni detalji: Kako je u Zintanu ubijen Saif al-Islam Gadafi

NIN pre 4 sati
Sin diktatora, lice reformi i čovek rata: Ko je bio Saif el-Islam Gadafi

Sin diktatora, lice reformi i čovek rata: Ko je bio Saif el-Islam Gadafi

Vreme pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

LibijaTužilaštvoBBCGadafi

Svet, najnovije vesti »

Vašington okuplja saveznike u borbi za kontrolu kritičnih minerala

Vašington okuplja saveznike u borbi za kontrolu kritičnih minerala

Mašina pre 28 minuta
Restaurirani anđeo sa likom premijerke Italije uklonjen sa zidne slike iz crkve u Rimu

Restaurirani anđeo sa likom premijerke Italije uklonjen sa zidne slike iz crkve u Rimu

Insajder pre 53 minuta
Libijsko tužilaštvo počelo istragu o ubistvu sina Moamera el Gadafija

Libijsko tužilaštvo počelo istragu o ubistvu sina Moamera el Gadafija

Insajder pre 18 minuta
Popova: Rusija razvila vakcinu protiv rotavirusa kod beba i male dece

Popova: Rusija razvila vakcinu protiv rotavirusa kod beba i male dece

Insajder pre 13 minuta
Zaharova: Prisustvo trupa "koalicije voljnih" u Ukrajini neprihvatljivo - smatraćemo ih legitimnom vojnom metom

Zaharova: Prisustvo trupa "koalicije voljnih" u Ukrajini neprihvatljivo - smatraćemo ih legitimnom vojnom metom

RTV pre 8 minuta