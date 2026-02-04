Libijsko tužilaštvo počelo istragu o ubistvu sina Moamera el Gadafija

Libijski tužioci saopštili su danas da vode su otpočeli istragu o ubistvu Saifa al Islama Gadafija, sina nekadašnjeg ubijenog libijskog lidera Moamera el Gadafija, koji je, prema navodima, stradao tokom direktnog sukoba sa nepoznatim naoružanim napadačima.

U saopštenju njegove kancelarije navodi se da je 53-godišnji Saif al Islam ubijen sinoć nakon što su četvorica nepoznatih napadača provalila u njegovu kuću u gradu Zintan, na severozapadu Libije, preneo je BBC. Libijsko tužilaštvo je potvrdilo da je preminuo od prostrelnih rana i da je u toku identifikacija napadača. Forenzički timovi upućeni su u Zintan kako bi sproveli uviđaj i dodatne istrage, saopštilo je tužilaštvo. Istovremeno, pojavile su se oprečne