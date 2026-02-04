Mali: Sutra isplata uvećanih plata u javnoj upravi, u petak policiji i prosveti

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će sutra biti isplaćene januarske plate uvećane za 5,1 odsto zaposlenima u javnoj upravi, a da će u petak uvećane zarade dobiti i zaposleni u policiji i prosveti. „To je lepa vest za građane Srbije.

Obećanje koje smo dali na takav način ispunjavamo. Plate u javnom sektoru od 1. januara ove godine su veće za 5,1 odsto, a minimalna zarada u Srbiji od januara iznosi 551 evro“, rekao je Mali Tanjugu u Dubaiju gde učestvuje na Svetskom samitu vlada (WGS). Ministar je naveo da su od decembra prošle godine uvećane i penzije za 12,2 odsto. “Što se tiče životnog standarda građana Srbije, iz godine u godinu održavamo obećanja i povećavamo i penzije i plate i minimalnu
