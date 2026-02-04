Sutra ističe rok za upis u akciji „Svoj na svome“, produženo radno vreme na šalterima u većini gradova i opština

Građani koji žele da upišu pravo svojine na neupisanim ili nelegalno izgrađenim objektima to mogu učiniti još danas i sutra, kada ističe rok za podnošenje prijava po novom zakonu poznatom kao „Svoj na svome“.

Zbog velikog interesovanja i gužvi, produženo je radno vreme na šalterima u Nišu, Vranju, Pirotu, Prokuplju, Vlasotincu, Blacu, Kuršumliji, Lebanu, Dimitrovgradu i Beloj Palanci. Upis prava svojine prema novom zakonu krenuo je 8. decembra, ali poslednjih dana redovi ispred opština i uslužnih centara su sve veći i veći kao se bliži istek roka. Iako postoji mogućnost elektronske prijave, mnogi ne znaju da to urade ili zbog komplikovane situacije žele da to ipak urade