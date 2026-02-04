"20 Godina nismo u kontaktu..." Evo šta poručuju iz tima Kaje Ostojić nakon što je Nikoli uništen lokal

U lokal brze hrane u centru Beograda, koji je u vlasništvu prvog supruga pevačice Katarina Kaja Ostojić, Nikola Dragojlović, poznatijeg kao Sova, došlo je u utorak u 2.15 sati do požara u kojem je izgoreo šank.

Nije bilo povređenih, niti druge štete. Prema nezvaničnim izjavama, najverovatnije se prethodno zapalila ukrasna sijalica. Prva informacija o ovom incidentu je bila da je na lokal bačena eksplozivna naprava za koju nema zvanične potvrde. Oglasio se tim pevačice Kaje Ostojić: - Kaja nema nikakav kontakt sa osobom s kojom ima ćerku, tako da nema ni komentar. Oni su se rastali pre više od 20 godina i nema razloga da se oglašava o ovoj temi, kao i da se oseća