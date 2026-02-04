Amerika spremila novu kaznu Rusiji, niko ne zna šta sledi! Neočekivana saznanja Blumberga usred pregovora u Abu Dabiju!

Od najnovijeg Hronološki ⁠Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko oglasila se na Telegramu. - Sveukupno gledano, samo od početka ove godine zabeleženo je 217 ruskih napada na naš energetski sektor - navela je ona​.

Ranije je evropski list Politiko izneo mišljenje da bi drugi krug pregovora u UAE mogao biti produktivniji i značajno približiti strane postizanju mira. „Prema podacima nekih ukrajinskih i američkih izvora upoznatih sa tokom pregovora, postoje naznake da trenutni sastanci mogu biti obećavajući više nego što se obično misli. Obe strane se u stvari ponašaju konstruktivnije“, navodi se u tekstu lista. Politiko prenosi razgovore sa neimenovanim ukrajinskim zvaničnicima