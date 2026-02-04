"Bolesnik koji diluje kokain" stigao u Vašington: Tramp ga žestoko vređao, pa ugostio u Beloj kući

Američki predsednik Donald Tramp se danas prvi put sastao sa kolumbijskim predsednikom Gustavom Petrom u Vašingtonu, a sastanak se u diplomatskim krugovima vidi kao test njihove sposobnosti da prevaziđu duboke ideološke razlike i reputaciju političke nepredvidivosti.

Gustavo Petro je napustio Belu kuću ubrzo posle 13 časova po lokalnom vremenu, pošto je proveo oko dva sata u rezidenciji američkog predsednika. Sastanak dva predsednika održan je iza zatvorenih vrata, bez prisustva javnosti ili medija. Bela kuća je objavila fotografiju iz Ovalnog kabineta, na kojoj se, pored dva predsednika, vidi i potpredsednik Dž. D. Vens, kao i dokument u rukama jednog od Petrovih saradnika, na kojem piše „Kolumbija: Američki saveznik protiv