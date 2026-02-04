Ima nade za Iran: Pregovori sa Amerikancima ipak zakazani za petak u Omanu

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči potvrdio je večeras da će pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država biti održani u petak u Muskatu (Oman). - Nuklearni pregovori sa Sjedinjenim Državama trebalo bi da se održe u Muskatu u petak oko 10 časova ujutru po lokalnom vremenu - napisao je Arakči na platformi Iks.

On je izrazio zahvalnost vlastima Omana koje su, kako je naveo, omogućile sve neophodne logističke aranžmane za održavanje ovih pregovora. Ranije večeras iranska agencija Tasnim javila je da će razgovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država biti održani u petak u Muskatu i da će biti ograničeni na nuklearno pitanje i ukidanje sankcija protiv Irana. "Propali pregovori Irana i SAD" Američki portal Aksios objavio je ranije danas, pozivajući se na dvojicu američkih