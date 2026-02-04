Legalizacija produžila radno vreme kancelarije u Sremskoj Mitrovici: Veliko interesovanje, građani od jutra u redovima

Kako saznajemo, sve kancelarije programa „ Svoj na svome“ u Sremskoj Mitrovici rade po produženom radnom vremenu, od 8 do 17 časova, kako bi se obradio što veći broj zahteva u poslednjim danima pre isteka roka, koji ističe sutra, 5. februara.

Najveće gužve zabeležene su u kancelariji u zgradi Opštine, gde građani brojeve za prijem uzimaju već u ranim jutarnjim satima. Čekanje je, prema svedočenjima građana, višesatno, a redovi se formiraju i pre otvaranja šaltera. I pored produženog radnog vremena, interesovanje ne jenjava, jer veliki broj građana pokušava da u poslednjem trenutku evidentira nelegalne objekte i obezbedi pravo svojine nad nepokretnostima. Na teritoriji Sremske Mitrovice na raspolaganju