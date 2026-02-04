Od najnovijeg Hronološki U Kremlju ne planiraju da daju saopštenja o toku pregovora o Ukrajini koji su počeli u Abu Dabiju, izjavio je portparol predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov. "Za sada ne treba očekivati saopštenja.

Ne planiramo da se oglašavamo“, rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na odgovarajuće pitanje. Rustem Umerov, šef ukrajinske delegacije za kojeg prema navodima Dojče velea kolege kažu da čini diplomatska "čuda", objavio je da su počeli trilateralni pregovori u Abu Dabiju. - Pregovarački proces je započeo u trilateralnom formatu - Ukrajina, SAD i Rusija. Ono što sledi je rad u odvojenim grupama u raznim smerovima, nakon čega je planiran zajednička sinhronizacija