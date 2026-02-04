Srpski novinar iznervirao Itudisa na konferenciji: Šta hoćete, da se smejem?! Nisam ja neki klovn!

Košarkaši Hapoela doživeli su treći uzastopni neuspeh u Evroligi, pošto su u 26. kolu poraženi od Crvene zvezde na gostovanju u Beogradskoj areni.

Nakon meča trener izraelskog tima Dimitris Itudis izneo je svoje utiske. "Čestitam Crvenoj zvezdi. Kao što ste videli, borili smo se tri četvrtine. Doveli smo meč do tačke do koje smo hteli u ovoj neverovatnoj atmosferi i bili smo na plus sedam. Na pet minuta je bilo plus dva… Četvrta četvrtina je bila potpuno drugačija. Iako smo vodili na pet minuta do kraja, naši bekovi su bili pod strašnim pritiskom i tu i falilo nam je više ljudi koji su trebali da doprinesu",
