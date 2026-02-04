Zvezdina odbrana za udžbenike! Ovako nešto se ne retko viđa u Evroligi: igrači Hapoela nisu znali gde se nalaze - 7 minuta i 33 sekunde nisu mogli da daju koš!

Košarkaši Crvene zvezde zabeležili su peti uzastopni trijumf u Evroligi, pošto su u 26. kolu elitnog takmičenja posle preokreta u poslednjoj deonici savladali ekipu Hapoela - 87:75.

Crveno-beli su do trijumfa došli zahvaljujuć granitnoj odbrani u četvrtoj četvrtini. Neverovatnu požrtvovanost i borbenost na terenu prikazali su izabranici trenera Saše Obradovića. Bacali su se po terenu, zatvorili sve prilaze ka košu, terali protivnika da uzima teške šuteve i dominirali u skoku. Igrači Hapoela nisu znali šta ih je snašlo. Verovali ili ne, prve poene u poslednjoj deonici upisali su posle sedam minuta i 33 sekunde igre, kada je Kris Džons pogodio