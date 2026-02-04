Zvezdina odbrana za udžbenike! Ovako nešto se ne retko viđa u Evroligi: igrači Hapoela nisu znali gde se nalaze - 7 minuta i 33 sekunde nisu mogli da daju koš!

Kurir pre 3 sata
Zvezdina odbrana za udžbenike! Ovako nešto se ne retko viđa u Evroligi: igrači Hapoela nisu znali gde se nalaze - 7 minuta i…

Košarkaši Crvene zvezde zabeležili su peti uzastopni trijumf u Evroligi, pošto su u 26. kolu elitnog takmičenja posle preokreta u poslednjoj deonici savladali ekipu Hapoela - 87:75.

Crveno-beli su do trijumfa došli zahvaljujuć granitnoj odbrani u četvrtoj četvrtini. Neverovatnu požrtvovanost i borbenost na terenu prikazali su izabranici trenera Saše Obradovića. Bacali su se po terenu, zatvorili sve prilaze ka košu, terali protivnika da uzima teške šuteve i dominirali u skoku. Igrači Hapoela nisu znali šta ih je snašlo. Verovali ili ne, prve poene u poslednjoj deonici upisali su posle sedam minuta i 33 sekunde igre, kada je Kris Džons pogodio
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Isti skor, druga priča: Zvezda ponovo na 16-10, ali sada ne sme sebi da dopusti prošlu sezonu!

Isti skor, druga priča: Zvezda ponovo na 16-10, ali sada ne sme sebi da dopusti prošlu sezonu!

Hot sport pre 6 minuta
Obradović prezadovoljan odbranom

Obradović prezadovoljan odbranom

Vesti online pre 11 minuta
„Ko njega može da zaustavi kada mu je dan“? Pešić pun poštovanja za protivnika!

„Ko njega može da zaustavi kada mu je dan“? Pešić pun poštovanja za protivnika!

Hot sport pre 51 minuta
Obradović: Ne bismo izgubili do prekosutra!

Obradović: Ne bismo izgubili do prekosutra!

Sputnik pre 1 sat
San o plej-ofu sve više deluje realno: Ovo je raspored Zvezde do kraja Evrolige!

San o plej-ofu sve više deluje realno: Ovo je raspored Zvezde do kraja Evrolige!

Hot sport pre 2 sata
Pešić: "Ko njega može da zaustavi kada mu je dan?"

Pešić: "Ko njega može da zaustavi kada mu je dan?"

Sportske.net pre 3 sata
Da li je Partizan pokraden u završnici? Sporan koš Makabija odlučio meč

Da li je Partizan pokraden u završnici? Sporan koš Makabija odlučio meč

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaEvroligaSaša ObradovićKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Zimske olimpijske igre 2026: Najveće zvezde

Zimske olimpijske igre 2026: Najveće zvezde

BBC News pre 36 minuta
Isti skor, druga priča: Zvezda ponovo na 16-10, ali sada ne sme sebi da dopusti prošlu sezonu!

Isti skor, druga priča: Zvezda ponovo na 16-10, ali sada ne sme sebi da dopusti prošlu sezonu!

Hot sport pre 6 minuta
Zimske olimpijske igre – zabavno jeste, ali koliko to košta?

Zimske olimpijske igre – zabavno jeste, ali koliko to košta?

NIN pre 6 minuta
Darko Rajaković prvi srpski trener na NBA Ol-star utakmici, vodi Tim sveta sa Jokićem i Dončićem

Darko Rajaković prvi srpski trener na NBA Ol-star utakmici, vodi Tim sveta sa Jokićem i Dončićem

NIN pre 6 minuta
Obradović prezadovoljan odbranom

Obradović prezadovoljan odbranom

Vesti online pre 11 minuta