Uspostavljena Komisija za reviziju biračkog spiska: Tek će se videti da li vlast ima nameru da uredi ovaj dokument

Mašina pre 5 sati  |  Mašina
Danas je održana prva sednica Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, a na njoj su izbrana tri predsedavajuća iz redova vlasti, opozicije i civilnog društva. Dok vlast tvrdi da će to pokazati da je sa biračkim spiskom sve u redu, članovi Komisije Zdravko Janković (ZLF) i Vujo Ilić (Crta) za Mašina navode – da je sve u redu, ne bismo imali Komisiju.

Politikolog Vujo Ilić, kao predstavnik civilnog društva, izabran je za prvog predsednika Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska. Uz Ilića, odabrana su još dva predsedavajuća člana – Nebojša Spasojević ispred opoziconih stranaka i Bojana Vraneš ispred parlamentarne većine. Oni će se smenjivati na svaka tri meseca, a po zakonu je prvi predsednik morao biti predstavnik civilnog društva. Na tvrdnje predsednice Skupštine Ane
