AMSS: Slabiji intenzitet saobraćaja, mestimično vlažni kolovozi i upozorenje na jak vetar

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Očekuje se slabiji intenzitet saobraćaja unutar gradova i na glavnim putevima a zbog povremeno slabe kiše na gotovo celom području zemlje, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Upozorava se na mestimično vlažne kolovoze, kao i na moguć tanak i providan ledeni sloj zbog čega postoji opasnost od iznenadnog i neočekivanog proklizavanja vozila. Vožnju dodatno može otežavati povremeno jak jugoistočni vetar, naročito na putevima u Banatu i Podunavlju. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Horgoš čekaju pet sati, na prelazu Šid četiri sata, na
