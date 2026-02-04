"Crkvu ne treba graditi pored kupališta": Limanci se protive usvojenoj odluci, kažu - gradnja ugrožava zonu nasipa i vodoizvorišta

N1 Info pre 23 minuta  |  N1 Beograd
"Crkvu ne treba graditi pored kupališta": Limanci se protive usvojenoj odluci, kažu - gradnja ugrožava zonu nasipa i…

Na današnjoj sednici Skupštine Novog Sada doneta je odluka da će se graditi crkva na livadici na Limanu, protiv čega su stanovnici tog naselja više puta, na različite načine, izražavali protest.

Ističu - radi se o mestu u zaštićenoj zoni nasipa i vodoizvorišta, gde nikakvu gradnju ne žele. Poručuju da crkvu treba graditi u jezgru grada, a ne pored kupališta. Deo Novosađana se još od 2024. godine, od kada je prvi put najavljena izmena plana generalne regulacije na tom području, protivi se izgradnji bilo kakvog objekta na livadi pored kupališta „Štrand“. „Kada je objavljen rani javni uvid za izmenu plana „Štrand-Kabel“, kojim se predviđa potencijalna
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Skupština grada Novog Sada: Opozicija napustila sednicu, gradiće se crkva kod Štranda

Skupština grada Novog Sada: Opozicija napustila sednicu, gradiće se crkva kod Štranda

Danas pre 18 minuta
VIDEO: Novosadska opozicija se oglasila nakon napuštanja sednice Skupštine grada

VIDEO: Novosadska opozicija se oglasila nakon napuštanja sednice Skupštine grada

Moj Novi Sad pre 34 minuta
Sednica Skupštine Grada Novog Sada: Usvojen plan izgradnje crkve na Limanu, opozicija napustila sednicu

Sednica Skupštine Grada Novog Sada: Usvojen plan izgradnje crkve na Limanu, opozicija napustila sednicu

Newsmax Balkans pre 1 sat
Vučević: Blokaderi protiv crkve na Limanu, mestu najvećeg stradanja u Drugom svetskom ratu

Vučević: Blokaderi protiv crkve na Limanu, mestu najvećeg stradanja u Drugom svetskom ratu

NIN pre 2 sata
Novosadski odbornici raspravljaju danas o gradnji crkve kod Štranda, ispred Skupštine Grada protest

Novosadski odbornici raspravljaju danas o gradnji crkve kod Štranda, ispred Skupštine Grada protest

Mašina pre 3 sata
"Možete saditi, nećete graditi": Novosađani koji se protive gradnji na Livadici na Limanu protestovali ispred Skupštine Grada…

"Možete saditi, nećete graditi": Novosađani koji se protive gradnji na Livadici na Limanu protestovali ispred Skupštine Grada (FOTO i VIDEO)

Moj Novi Sad pre 3 sata
Skupština Novog Sada usvojila plan izgradnje crkve na Limanu

Skupština Novog Sada usvojila plan izgradnje crkve na Limanu

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

"Crkvu ne treba graditi pored kupališta": Limanci se protive usvojenoj odluci, kažu - gradnja ugrožava zonu nasipa i…

"Crkvu ne treba graditi pored kupališta": Limanci se protive usvojenoj odluci, kažu - gradnja ugrožava zonu nasipa i vodoizvorišta

N1 Info pre 23 minuta
Psihomotorni razvoj nije isti kod svake bebe

Psihomotorni razvoj nije isti kod svake bebe

RTV pre 34 minuta
Skupština grada Novog Sada: Opozicija napustila sednicu, gradiće se crkva kod Štranda

Skupština grada Novog Sada: Opozicija napustila sednicu, gradiće se crkva kod Štranda

Danas pre 18 minuta
Biciklistička staza posle radova – još jedan dokaz nemara prema građanima Zrenjanina Problemi u Pančevačkoj ulici

Biciklistička staza posle radova – još jedan dokaz nemara prema građanima Zrenjanina Problemi u Pančevačkoj ulici

Volim Zrenjanin pre 54 minuta
Predsednik opštine Inđija zakazao sednicu Opštinskog veća za 6. februar

Predsednik opštine Inđija zakazao sednicu Opštinskog veća za 6. februar

In medija pre 54 minuta