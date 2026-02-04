"Crkvu ne treba graditi pored kupališta": Limanci se protive usvojenoj odluci, kažu - gradnja ugrožava zonu nasipa i vodoizvorišta

Na današnjoj sednici Skupštine Novog Sada doneta je odluka da će se graditi crkva na livadici na Limanu, protiv čega su stanovnici tog naselja više puta, na različite načine, izražavali protest.

Ističu - radi se o mestu u zaštićenoj zoni nasipa i vodoizvorišta, gde nikakvu gradnju ne žele. Poručuju da crkvu treba graditi u jezgru grada, a ne pored kupališta. Deo Novosađana se još od 2024. godine, od kada je prvi put najavljena izmena plana generalne regulacije na tom području, protivi se izgradnji bilo kakvog objekta na livadi pored kupališta „Štrand“. „Kada je objavljen rani javni uvid za izmenu plana „Štrand-Kabel“, kojim se predviđa potencijalna