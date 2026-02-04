Revizija biračkog spiska: Velika prilika ili novi koren mahinacija?

Još jedan Mrdićev zakon - onaj o izmenama jedinstvenog biračkog spiska stupio je na snagu, a kao glavna izmena formirana je Komisija za reviziju biračkog spiska.

Danas je održana konstitutivna sednica, izabran je predsednik, ali na toj poziciji na svaka tri meseca rotiraće predstavnici vlasti, opozicije i civilnog društva. Politikog Vujo Ilić je novoizabrani predsednik Komisije za reviziju biračkog spiska - jedna je to rečenica, ali dve su vesti u njoj. Prvo - konačno se u delo sprovodi preporuka OEBS-a, a drugo da je za kandidata kog predlaže posmatračka misija CRTA glasala je i vlast. Ista ona čiji je najviši predstavnik