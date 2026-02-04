Rok za prijavu nelegalnih objekata u Srbiji ističe sutra u ponoć

U Srbiji sutra u ponoć ističe rok za prijavu nezakonito sagrađenih kuća, stanova i drugih objekata, po novom zakonu.

Produžetka roka neće biti, ali će, prema najavama ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandre Sofronijević, svi koji imaju „opravdane razloge za prijavu po isteku roka“, to moći da učine do 24. oktobra, piše portal N1. kada je dozvoljena prijava posle isteka roka? Sofronijević je ranije pojasnila šta se smatra opravdanim razlozima za prijavu po isteku roka. „To je nešto što je u pravu najsličnije institutu koji se zove restitutio in integrum,