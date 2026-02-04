AMSS: Oprez zbog vlažnih kolovoza, teretnjaci čekaju na Horgošu pet sati

Newsmax Balkans pre 44 minuta  |  Newsmax Balkans
AMSS: Oprez zbog vlažnih kolovoza, teretnjaci čekaju na Horgošu pet sati

Povremeno slaba kiša na gotovo celom području Srbije uslovljava mestimično vlažne kolovoze, a vožnju dodatno može otežavati povremeno jak jugoistočni vetar, naročito na putevima u Banatu i Podunavlju, podsećaju Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

"Moguć je i tanak providan ledeni sloj na kolovozu pa postoji opasnost od iznenadnog i neočekivanog proklizavanja vozila, a tada je zaustavni put duži što je najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda i izletanja vozila", upozoravaju iz AMSS. Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu zadržavaju najduže pet sati, i to na Horgošu. Na
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Gužva na Brankovom za Novi Beograd: Na Gazeli i Autokomandi kolone ka gradu! GSP ide normalno, sve se kreće (foto)

Gužva na Brankovom za Novi Beograd: Na Gazeli i Autokomandi kolone ka gradu! GSP ide normalno, sve se kreće (foto)

Kurir pre 24 minuta
Crni bilans na putevima: Jedna osoba poginula, desetine povređenih, policija izdala hitno upozorenje vozačima!

Crni bilans na putevima: Jedna osoba poginula, desetine povređenih, policija izdala hitno upozorenje vozačima!

Telegraf pre 19 minuta
AMSS: Slabiji intenzitet saobraćaja, mestimično vlažni kolovozi i upozorenje na jak vetar

AMSS: Slabiji intenzitet saobraćaja, mestimično vlažni kolovozi i upozorenje na jak vetar

Serbian News Media pre 1 sat
Teretna vozila na granici čekaju i do pet sati, za putnička nema zadržavanja

Teretna vozila na granici čekaju i do pet sati, za putnička nema zadržavanja

Euronews pre 1 sat
AMSS: Slabiji intenzitet saobraćaja, mestimično vlažni kolovozi i upozorenje na jak vetar

AMSS: Slabiji intenzitet saobraćaja, mestimično vlažni kolovozi i upozorenje na jak vetar

N1 Info pre 1 sat
Oglasio se AMSS: Zadržavanja na izlazu za teretna vozila, na Horgošu se čeka pet sati

Oglasio se AMSS: Zadržavanja na izlazu za teretna vozila, na Horgošu se čeka pet sati

Dnevnik pre 1 sat
Zadržavanja na izlazu za teretna vozila, najduže se čeka na Horgošu - pet sati

Zadržavanja na izlazu za teretna vozila, najduže se čeka na Horgošu - pet sati

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatHorgošAMSS

Društvo, najnovije vesti »

Novi protest tužilaca ispred Specijalnog suda: Bunt zbog Mrdićevih zakona

Novi protest tužilaca ispred Specijalnog suda: Bunt zbog Mrdićevih zakona

N1 Info pre 9 minuta
„Vlast će učiniti sve da do optužnice ne dođe“: Profesor Smičiklas o suđenju Selakoviću

„Vlast će učiniti sve da do optužnice ne dođe“: Profesor Smičiklas o suđenju Selakoviću

Mašina pre 19 minuta
Počinje suđenje za slučaj Generalštab: Selaković se branio po režimskim televizijama, Vučić TOK nazivao bandom

Počinje suđenje za slučaj Generalštab: Selaković se branio po režimskim televizijama, Vučić TOK nazivao bandom

N1 Info pre 4 minuta
(VIDEO) Mrdić javno priznao da je svrha izmena pravosudnih zakona zaštita funkcionera SNS-a

(VIDEO) Mrdić javno priznao da je svrha izmena pravosudnih zakona zaštita funkcionera SNS-a

N1 Info pre 4 minuta
Naslovne strane za sredu, 4. februar 2026. godine

Naslovne strane za sredu, 4. februar 2026. godine

Beta pre 29 minuta