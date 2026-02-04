AMSS: Oprez zbog vlažnih kolovoza, teretnjaci čekaju na Horgošu pet sati

Povremeno slaba kiša na gotovo celom području Srbije uslovljava mestimično vlažne kolovoze, a vožnju dodatno može otežavati povremeno jak jugoistočni vetar, naročito na putevima u Banatu i Podunavlju, podsećaju Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

"Moguć je i tanak providan ledeni sloj na kolovozu pa postoji opasnost od iznenadnog i neočekivanog proklizavanja vozila, a tada je zaustavni put duži što je najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda i izletanja vozila", upozoravaju iz AMSS. Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu zadržavaju najduže pet sati, i to na Horgošu. Na