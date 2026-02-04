Jokić postigao dabl-dabl učinak u porazu Denvera od Detroita

Jokić postigao dabl-dabl učinak u porazu Denvera od Detroita

Košarkaši Detroita pobedili su na svom terenu ekipu Denvera rezultatom 124:121 u utakmici NBA lige.

Najbolji u timu Detroita bio je Kejd Kaningem sa 29 poena i 10 asistencija. Dankan Robinson je postigao 20 poena, dok je Džejlen Duren imao učinak od 19 poena i 13 skokova. Kod gostiju, najefikasniji je bio Džamal Marej sa 32 poena i osam asistencija. Srpski košarkaš Nikola Jokić proveo je na terenu 33 minuta, a za to vreme zabeležio je 24 poena, 15 skokova, četiri asistencije, dve ukradene lopte i jednu blokadu. Košarkaši Detroita se nalaze na prvom mestu na
