Jokić zabeležio dabl-dabl učinak u porazu Denvera od Detroita

Košarkaši Detroita pobedili su na svom terenu ekipu Denvera rezultatom 124:121 u utakmici NBA lige.

Najbolji u timu Detroita bio je Kejd Kaningem sa 29 poena i 10 asistencija. Dankan Robinson je postigao 20 poena, dok je Džejlen Duren imao učinak od 19 poena i 13 skokova. Srpski košarkaš Nikola Jokić proveo je na terenu 33 minuta, a za to vreme zabeležio je dabl-dabl učinak - 24 poena, 15 skokova, četiri asistencije, dve ukradene lopte i jednu blokadu. Košarkaši Detroita se nalaze na prvom mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa 37 pobeda i 12 poraza,