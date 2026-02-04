Održana sednica Komisije za reviziju biračkog spiska, izabrano troje predsedavajućih

NIN pre 1 sat  |  Beta
Prva sednicu Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska održana je danas.

Sednicu je sazvala predsednica skupštine Ana Brnabić. Brnabić je nakon sednice izjavila da je za prvog predsednika izabran Vujo Ilić kojeg su za člana Komisije predložile organizacije civilnog društva. Brnabić je rekla da je Ilić za 9. februar zakazao sledeću sednicu na kojoj će biti usvojen poslovnik o radu Komisije i donet radni i finansijski plan kako bi, kako je rekla, počeli efikasno i brzo da rade. ''Prva, konstitutivna sednica Komisije je uspešno završena.
