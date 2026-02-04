Počinje suđenje Selakoviću za slučaj Generalštab, okupljanje ispred suda

Ministar kulture Nikola Selaković stigao je nešto pre 10 časova u Specijalni sud, gde je za 10 časova zakazan početak suđenja optuženima u slučaju "Generalštab".

Suđenje Selakoviću, optuženom za zloupotrebu službenog položaja u slučaju "Generalštab", počinje danas pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu. Studenti u blokadi pozvali su na okupljanje uz poruku "Svi smo mi svedoci", a tu je i nekoliko pripadnika policije, a sve protiče mirno. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) podiglo je 15. decembra 2025. godine optužni predlog protiv Selakovića i još tri osobe, koje optužuje da su