Vučević: Blokaderi protiv crkve na Limanu, mestu najvećeg stradanja u Drugom svetskom ratu

NIN pre 3 sata  |  Tanjug
Vučević: Blokaderi protiv crkve na Limanu, mestu najvećeg stradanja u Drugom svetskom ratu

Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da se blokaderi protive izgradnji hrama na mestu gde je bilo najveće stradanje građana u Novom Sadu u Drugom svetskom ratu. "Oni i danas imaju protest protiv crkve na Limanu.

Deo njih bi danas da nas vrate u 1941. godinu, da ne idemo istom stranom ulice", rekao je Vučević povodom protesta na Limanu protiv namere odbornika Skupštine grada Novog Sada da na današnjoj sednici usvoje izmene Plana generalne regulacije kojima bi se omogućila izgradnja crkve pored Štranda. Miloš Vučević je na TV Prva rekao i da su oni uneli zlu krv u naše društvo, ali da je "država odbranjena". Vučević je dodao da blokaderi posebno mrze Republiku Srpsku, a da
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

"Crkvu ne treba graditi pored kupališta": Limanci se protive usvojenoj odluci, kažu - gradnja ugrožava zonu nasipa i…

"Crkvu ne treba graditi pored kupališta": Limanci se protive usvojenoj odluci, kažu - gradnja ugrožava zonu nasipa i vodoizvorišta

N1 Info pre 1 sat
Skupština grada Novog Sada: Opozicija napustila sednicu, gradiće se crkva kod Štranda

Skupština grada Novog Sada: Opozicija napustila sednicu, gradiće se crkva kod Štranda

Danas pre 1 sat
VIDEO: Novosadska opozicija se oglasila nakon napuštanja sednice Skupštine grada

VIDEO: Novosadska opozicija se oglasila nakon napuštanja sednice Skupštine grada

Moj Novi Sad pre 2 sata
Sednica Skupštine Grada Novog Sada: Usvojen plan izgradnje crkve na Limanu, opozicija napustila sednicu

Sednica Skupštine Grada Novog Sada: Usvojen plan izgradnje crkve na Limanu, opozicija napustila sednicu

Newsmax Balkans pre 2 sata
Novosadski odbornici raspravljaju danas o gradnji crkve kod Štranda, ispred Skupštine Grada protest

Novosadski odbornici raspravljaju danas o gradnji crkve kod Štranda, ispred Skupštine Grada protest

Mašina pre 5 sati
"Možete saditi, nećete graditi": Novosađani koji se protive gradnji na Livadici na Limanu protestovali ispred Skupštine Grada…

"Možete saditi, nećete graditi": Novosađani koji se protive gradnji na Livadici na Limanu protestovali ispred Skupštine Grada (FOTO i VIDEO)

Moj Novi Sad pre 5 sati
Skupština Novog Sada usvojila plan izgradnje crkve na Limanu

Skupština Novog Sada usvojila plan izgradnje crkve na Limanu

Euronews pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaNovi SadSNSMiloš VučevićLiman

Vojvodina, najnovije vesti »

NAJAVA: Open Day JCI Zrenjanin Banat na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu Open Day JCI Zrenjanin

NAJAVA: Open Day JCI Zrenjanin Banat na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu Open Day JCI Zrenjanin

Volim Zrenjanin pre 26 minuta
Pokrajinski sekretar za privredu i turizam u radnoj poseti Republici Sloveniji

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam u radnoj poseti Republici Sloveniji

RTV pre 51 minuta
Skupština pod znakom pitanja: PUF traži poništenje sednice na kojoj su odlučivani januarski računi PUF traži poništenje sednice…

Skupština pod znakom pitanja: PUF traži poništenje sednice na kojoj su odlučivani januarski računi PUF traži poništenje sednice

Volim Zrenjanin pre 1 sat
Kontinuitet bez obzira na vreme: kako Opština Inđija komunicira sa javnošću

Kontinuitet bez obzira na vreme: kako Opština Inđija komunicira sa javnošću

In medija pre 1 sat
"Crkvu ne treba graditi pored kupališta": Limanci se protive usvojenoj odluci, kažu - gradnja ugrožava zonu nasipa i…

"Crkvu ne treba graditi pored kupališta": Limanci se protive usvojenoj odluci, kažu - gradnja ugrožava zonu nasipa i vodoizvorišta

N1 Info pre 1 sat