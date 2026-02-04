Svetski dan borbe protiv raka, 4. februar- nastavak globalne kampanje "Jedinstveno povezani"

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) sa Međunarodnim udruženjem za borbu protiv raka svakog 4. februara obeležava Svetski dan borbe protiv raka.

U toku je druga godina trogodišnje kampanje (2025–2027) čiji je ciljem podizanja svesti o značaju prevencije, ranog otkrivanja i lečenja malignih bolesti ,kao i pružanje podrške obolelim i njihovim porodicama. Podaci govore da će tokom života jedan od pet muškaraca i jedna od šest žena oboleti od raka, a jedan od osam muškaraca i jedna od jedanaest žena će umreti od nekog oblika maligne bolesti. Povećano opterećenje rakom je posledica nekoliko faktora, od kojih su