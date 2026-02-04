Indirektni pregovori Irana i SAD u petak u Omanu

Indirektni pregovori Irana i SAD u petak u Omanu

Fokus isključivo na nuklearna pitanja

TEHERAN – Indirektni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država biće održani u petak u glavnom gradu Omana Muskatu, javila je večeras iranska agencija Tasnim. Agencija navodi i da će obim predstojećih indirektnih pregovora biti ograničen na nuklearno pitanje i ukidanje sankcija protiv Irana. U izveštaju se dodaje da će razgovorima prisustvovati iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči i specijalni izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof.
