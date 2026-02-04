Klintonovi moraju da svedoče u aferi Epstin, iako su mesecima odbijali

Politika pre 28 minuta
Klintonovi moraju da svedoče u aferi Epstin, iako su mesecima odbijali

Bil Klinton je na jednoj fotografiji u bazenu sa Epstinovom saučesnicom Gilejn Maksvel, a na drugoj u hidromasažnoj kadi sa neidentifikovanom ženom (foto)

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp izrazio je žaljenje zato što su bivši američki predsednik i državna sekretarka Bil i Hilari Klinton odlučili da sarađuju u istrazi američkog Kongresa u vezi sa slučajem pokojnog osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina. ''Ne bi trebalo da se osećam ovako, ali mi je žao što moraju da prođu kroz to. Ali, onda sam rekao, oni su uradili mnogo gore od mene. Hteli su i da me strpaju u zatvor'', rekao je Tramp, prenosi
Telegraf pre 1 sat
Danas pre 6 sati
