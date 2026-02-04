Na ivici rata: Pregovori propali pre početka - Tramp preti

Pravda pre 59 minuta  |  Indeks
Na ivici rata: Pregovori propali pre početka - Tramp preti

Sjedinjene Američke Države odbile su zahtev Irana za promenu mesta i formata pregovora, što bi moglo da ugrozi diplomatsko rešenje i podstakne američkog predsednika Donalda Trampa na vojnu opciju.

Tu su informaciju danas potvrdila dva američka zvaničnika, prenosi Axios. Prema prvobitnom dogovoru, predstavnici SAD i Irana su trebali da se sastanu u petak u Istanbulu, uz učešće drugih zemalja Bliskog istoka u ulozi posmatrača. Međutim, iranska strana u utorak je zatražila da se pregovori premeste u Oman i održe isključivo bilateralno. Time su želeli da osiguraju da se razgovori fokusiraju samo na nuklearna pitanja, a ne i na druge teme poput raketnog programa,
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Aksios: Ugroženi pregovori SAD i Irana, Tramp bi mogao da izabere vojnu opciju

Aksios: Ugroženi pregovori SAD i Irana, Tramp bi mogao da izabere vojnu opciju

RTV pre 1 sat
SAD odbile zahtev Irana za promenu formata pregovora

SAD odbile zahtev Irana za promenu formata pregovora

IndeksOnline pre 59 minuta
Propali pregovori SAD i Irana: Vojni udari sve izgledniji

Propali pregovori SAD i Irana: Vojni udari sve izgledniji

Vesti online pre 1 sat
Propali pregovori sa Iranom, Tramp sprema napad?! Ništa od mirovnog sastanka: Evo šta je razbesnelo Amerikance

Propali pregovori sa Iranom, Tramp sprema napad?! Ništa od mirovnog sastanka: Evo šta je razbesnelo Amerikance

Blic pre 1 sat
Pukli pregovori Amerike i Irana? Ništa od planiranog mirovnog sastanka! Zbog ovoga se Trampovi ljudi vraćaju kući - napad na…

Pukli pregovori Amerike i Irana? Ništa od planiranog mirovnog sastanka! Zbog ovoga se Trampovi ljudi vraćaju kući - napad na Teheran je sada realna mogućnost!

Kurir pre 53 minuta
Pregovori propali; Tramp preti silom - rat je neizbežan?

Pregovori propali; Tramp preti silom - rat je neizbežan?

B92 pre 1 sat
Propali pregovori Amerike i Irana, sve izvesnija vojna opcija

Propali pregovori Amerike i Irana, sve izvesnija vojna opcija

Politika pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski IstokDonald TrampIstanbul

Svet, najnovije vesti »

Ukrajinski zvaničnik: Sastanak sa Rusijom i SAD produktivan, nastavak sutra

Ukrajinski zvaničnik: Sastanak sa Rusijom i SAD produktivan, nastavak sutra

Danas pre 14 minuta
Pojavio se prvi osumnjičeni za učestvovanje u „Sarajevo safariju“

Pojavio se prvi osumnjičeni za učestvovanje u „Sarajevo safariju“

Danas pre 1 sat
Tramp želi da republikanci „nacionalizuju“ američke izbore: Šta kaže Ustav?

Tramp želi da republikanci „nacionalizuju“ američke izbore: Šta kaže Ustav?

Danas pre 1 sat
Tramp razgovarao sa Sijem o Iranu

Tramp razgovarao sa Sijem o Iranu

Danas pre 1 sat
Evropski parlament ponovo radi na trgovinskom sporazumu sa SAD, zamrznutom zbog Grenlanda

Evropski parlament ponovo radi na trgovinskom sporazumu sa SAD, zamrznutom zbog Grenlanda

Insajder pre 19 minuta