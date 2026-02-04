Korupcija i organizovani kriminal su dve najveće državne investicije

Aleksandar Weisner
Ukoliko u roku od nekoliko meseci ne dođe do smene vlasti, cela država će biti uređena po potrebama i interesima kriminalaca. A kada kriminalci upravljaju državom, onda tu ima značajno manje pravde, smisla i života nego i u državama sa jednopartijskim diktaturama. Zato je od odgovora na pitanje kada će biti izbori, mnogo teže odgovoriti na pitanje šta će biti izbori

Koliko još državnih udara Srbija može preživeti i koliko još dugo može trčati za poslednjim vozom za Evropu kada svakim danom gubi atribute državnosti, a sve više postaje provizorij? Više vekova traje borba srpskog naroda i građana Srbije da podignu uređenu i modernu državu, i na tom putu su postojale razne prepreke. Međutim, niko nikada nije Srbiju, u vreme mira, razarao tako temeljno i sistematski kao aktuelni režim Aleksandra Vučića. Apoteke i biblioteke Po
