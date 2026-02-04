Britanska policija pokrenula krivičnu istragu u vezi političara Mandelsona oko veza s Epstinom

Britanska vlada saopštila je juče da novoobjavljeni dokumenti o Epstinu ukazuju da je moguće da je Mandelson, bivši ministar, ambasador i član vladajuće Laburističke stranke, delio informacije osetljive za tržišta sa Epstinom pre 15 godina.

Londonska policija saopštila je da su detektivi pregledali izveštaje o nepropisnom ponašanju i odlučili da se ispunjavaju uslovi za otvaranje pune istrage. Komandant policije Ela Meriot rekla je da je policija pokrenula istragu o 72-godišnjaku, bivšem ministru zbog zloupotrebe javne funkcije. Zloupotreba javnog položaja nosi maksimalnu kaznu doživotnog zatvora. Otvaranje istrage ne znači da će Mandelson biti uhapšen, optužen ili osuđen, ukazuje AP. Međutim, njegovo