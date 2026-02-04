Britanska policija pokrenula krivičnu istragu u vezi političara Mandelsona oko veza s Epstinom

Radio sto plus pre 1 sat
Britanska policija pokrenula krivičnu istragu u vezi političara Mandelsona oko veza s Epstinom

Britanska vlada saopštila je juče da novoobjavljeni dokumenti o Epstinu ukazuju da je moguće da je Mandelson, bivši ministar, ambasador i član vladajuće Laburističke stranke, delio informacije osetljive za tržišta sa Epstinom pre 15 godina.

Londonska policija saopštila je da su detektivi pregledali izveštaje o nepropisnom ponašanju i odlučili da se ispunjavaju uslovi za otvaranje pune istrage. Komandant policije Ela Meriot rekla je da je policija pokrenula istragu o 72-godišnjaku, bivšem ministru zbog zloupotrebe javne funkcije. Zloupotreba javnog položaja nosi maksimalnu kaznu doživotnog zatvora. Otvaranje istrage ne znači da će Mandelson biti uhapšen, optužen ili osuđen, ukazuje AP. Međutim, njegovo
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

„Izdaja na više nivoa“: Britanska policija pokrenula krivičnu istragu o vezama Mandelsona i Epstina

„Izdaja na više nivoa“: Britanska policija pokrenula krivičnu istragu o vezama Mandelsona i Epstina

Danas pre 5 minuta
Britanska policija pokrenula krivičnu istragu u vezi političara Mandelsona oko veza s Epstinom

Britanska policija pokrenula krivičnu istragu u vezi političara Mandelsona oko veza s Epstinom

Beta pre 1 sat
Pokrenuta istraga protiv Mandelsona zbog navodnog odavanja informacija Epstinu

Pokrenuta istraga protiv Mandelsona zbog navodnog odavanja informacija Epstinu

NIN pre 1 sat
Britanska policija pokrenula krivičnu istragu protiv bivšeg ministra zbog veza s Epstinom

Britanska policija pokrenula krivičnu istragu protiv bivšeg ministra zbog veza s Epstinom

Nedeljnik pre 1 sat
Uklonjeno hiljade dokumenata iz Epstinovih dosijea: Sadržali informacije koje mogu da identifikuju žrtve

Uklonjeno hiljade dokumenata iz Epstinovih dosijea: Sadržali informacije koje mogu da identifikuju žrtve

Euronews pre 2 sata
Epstajnov političar u gaćama meta krivične istrage britanske policije. Ovo ne znači da će lord Mendelson biti uhapšen, ali…

Epstajnov političar u gaćama meta krivične istrage britanske policije. Ovo ne znači da će lord Mendelson biti uhapšen, ali optužbe nose kaznu doživotnog zatvora.

Kurir pre 2 sata
Britanska policija pokrenula krivičnu istragu u vezi političara Mandelsona oko veza s Epstinom

Britanska policija pokrenula krivičnu istragu u vezi političara Mandelsona oko veza s Epstinom

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Nova runda pregovora u Abu Dabiju: Izazovi u zaustavljanju četvorogodišnjeg rata, teritorije i dalja ključna prepreka

Nova runda pregovora u Abu Dabiju: Izazovi u zaustavljanju četvorogodišnjeg rata, teritorije i dalja ključna prepreka

Euronews pre 0 minuta
Putin i Si Đinping razgovarali o jačanju bilateralnih odnosa

Putin i Si Đinping razgovarali o jačanju bilateralnih odnosa

RTV pre 0 minuta
Fajnenšel tajms: Rusija presrela ključne evropske satelite u svemiru

Fajnenšel tajms: Rusija presrela ključne evropske satelite u svemiru

RTV pre 0 minuta
Druga runda u Abu Dabiju: Mir na horizontu...

Druga runda u Abu Dabiju: Mir na horizontu...

Pravda pre 5 minuta
"Četiri naoružana muškarca upala su u vilu, onesposobili kamere i ubili ga": Cure detalji o ubistvu Gadafijevog sina

"Četiri naoružana muškarca upala su u vilu, onesposobili kamere i ubili ga": Cure detalji o ubistvu Gadafijevog sina

Mondo pre 5 minuta