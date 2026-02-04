Održana prva sednica Komisije za reviziju biračkog spiska

Komisija za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska održala je u Skupštini Srbije prvu sednicu. Članove Komisije poslanici su izabrali 28. januara.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić kaže da je važno da građani vide da birački spisak nije problem, da vlast nema šta da krije i da je zahvaljujući svemu što je urađeno u poslednjih 12 godina birački spisak lako proverljiv i najažurniji do sada "Komisija ima deset članova i niko od njih nije političar, već su tehnička, stručna lica. Pet članova na predlog poslaničkih grupa vladajuće većine, tri člana na predlog poslaničkih grupa opozicije. Predloge su dale sledeće