Rajan Rut osuđen na doživotnu robiju zbog pokušaja ubistva Donalda Trampa
RTS pre 15 minuta
Rajan Vesli Rut, muškarac koji je pokušao da ubije predsednika SAD Donalda Trampa dok je igrao golf u Južnoj Floridi, osuđen je na doživotnu kaznu.
Rut je 23. septembra 2025. godine proglašen krivim za pokušaj ubistva tadašnjeg predsedničkog kandidata Trampa na golf terenu u Vest Palm Biču. Tokom incidenta 15. septembra 2024. agent Tajne službe je primetio Ruta sa oružjem i pucao u njegovom pravcu, nakon čega je osumnjičeni pobegao sa lica mesta. Rut je uhapšen kasnije tokom saobraćajne kontrole u blizini Palm Sitija. U tužbi se navodi da je tokom suđenja pokušao da se ubije olovkom. Rut je rođen u Severnoj