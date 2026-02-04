Rajan Rut osuđen na doživotnu robiju zbog pokušaja ubistva Donalda Trampa

RTS pre 15 minuta
Rajan Rut osuđen na doživotnu robiju zbog pokušaja ubistva Donalda Trampa

Rajan Vesli Rut, muškarac koji je pokušao da ubije predsednika SAD Donalda Trampa dok je igrao golf u Južnoj Floridi, osuđen je na doživotnu kaznu.

Rut je 23. septembra 2025. godine proglašen krivim za pokušaj ubistva tadašnjeg predsedničkog kandidata Trampa na golf terenu u Vest Palm Biču. Tokom incidenta 15. septembra 2024. agent Tajne službe je primetio Ruta sa oružjem i pucao u njegovom pravcu, nakon čega je osumnjičeni pobegao sa lica mesta. Rut je uhapšen kasnije tokom saobraćajne kontrole u blizini Palm Sitija. U tužbi se navodi da je tokom suđenja pokušao da se ubije olovkom. Rut je rođen u Severnoj
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Osuđen muškarac koji je pokušao da ubije Trampa: Evo koliko će provesti u zatvoru

Osuđen muškarac koji je pokušao da ubije Trampa: Evo koliko će provesti u zatvoru

Blic pre 29 minuta
Doživotna robija zbog pokušaja ubistva Donalda Trampa u Južnoj Floridi

Doživotna robija zbog pokušaja ubistva Donalda Trampa u Južnoj Floridi

Insajder pre 1 sat
Rajan Raut osuđen na doživotnu robiju zbog pokušaja ubistva Donalda Trampa

Rajan Raut osuđen na doživotnu robiju zbog pokušaja ubistva Donalda Trampa

RTV pre 1 sat
Muškarac osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog pokušaja atentata na Trampa 2024.

Muškarac osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog pokušaja atentata na Trampa 2024.

N1 Info pre 40 minuta
Osuđen atentator na Trampa: Okružni sud izrekao doživotnu robiju Rajanu Rautu

Osuđen atentator na Trampa: Okružni sud izrekao doživotnu robiju Rajanu Rautu

Kurir pre 1 sat
Pokušaj ubistva Donalda Trampa: Rajan Rut osuđen na doživotnu kaznu zatvora

Pokušaj ubistva Donalda Trampa: Rajan Rut osuđen na doživotnu kaznu zatvora

Euronews pre 55 minuta
Muškarac koji je pokušao da ubije Trampa u golf klubu na Floridi osuđen na doživotnu kaznu.

Muškarac koji je pokušao da ubije Trampa u golf klubu na Floridi osuđen na doživotnu kaznu.

Newsmax Balkans pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Ukrajinski zvaničnik: Sastanak sa Rusijom i SAD produktivan, nastavak sutra

Ukrajinski zvaničnik: Sastanak sa Rusijom i SAD produktivan, nastavak sutra

Danas pre 15 minuta
Tramp želi da republikanci „nacionalizuju“ američke izbore: Šta kaže Ustav?

Tramp želi da republikanci „nacionalizuju“ američke izbore: Šta kaže Ustav?

Danas pre 1 sat
Pojavio se prvi osumnjičeni za učestvovanje u „Sarajevo safariju“

Pojavio se prvi osumnjičeni za učestvovanje u „Sarajevo safariju“

Danas pre 1 sat
Tramp razgovarao sa Sijem o Iranu

Tramp razgovarao sa Sijem o Iranu

Danas pre 1 sat
Evropski parlament ponovo radi na trgovinskom sporazumu sa SAD, zamrznutom zbog Grenlanda

Evropski parlament ponovo radi na trgovinskom sporazumu sa SAD, zamrznutom zbog Grenlanda

Insajder pre 19 minuta