Rajan Rut osuđen na doživotnu robiju zbog pokušaja ubistva Donalda Trampa

Rajan Vesli Rut, muškarac koji je pokušao da ubije predsednika SAD Donalda Trampa dok je igrao golf u Južnoj Floridi, osuđen je na doživotnu kaznu.

Rut je 23. septembra 2025. godine proglašen krivim za pokušaj ubistva tadašnjeg predsedničkog kandidata Trampa na golf terenu u Vest Palm Biču. Tokom incidenta 15. septembra 2024. agent Tajne službe je primetio Ruta sa oružjem i pucao u njegovom pravcu, nakon čega je osumnjičeni pobegao sa lica mesta. Rut je uhapšen kasnije tokom saobraćajne kontrole u blizini Palm Sitija. U tužbi se navodi da je tokom suđenja pokušao da se ubije olovkom. Rut je rođen u Severnoj