EK: Primena EES se ne odlaže, države mogu privremeno da suspenduju mehanizam

RTV pre 58 minuta  |  Tanjug
EK: Primena EES se ne odlaže, države mogu privremeno da suspenduju mehanizam

BRISEL - Evropska komisija (EK) neće produžiti period postepenog uvođenja Sistema za ulazak i izlazak (EES), a fazna primena tog sistema biće završena 9. aprila 2026. godine, rekao je danas portparol Evropske komisije za unutrašnja pitanja Markus Lamert za Tanjug, ističući da će države članice ipak imati mogućnost da, po potrebi, privremeno suspenduju mehanizam.

Prema njegovim rečima, važeća regulativa EES već predviđa određene fleksibilnosti za države članice i za period nakon završetka postepenog uvođenja sistema u aprilu ove godine, što, kako je istakao, ne predstavlja novu odluku niti izmenu pravila. "To znači da će od 10. aprila 2026. sve države članice Evropske unije morati u potpunosti da primenjuju EES na svim svojim graničnim prelazima i da registruju sve državljane trećih zemalja koji prelaze spoljne granice EU",
