Podnošenje prijava za legalizaciju produženo do 8.februara, i zatvorenici će moći da legalizuju svoju imovinu

RTV pre 14 minuta  |  Tanjug
Podnošenje prijava za legalizaciju produženo do 8.februara, i zatvorenici će moći da legalizuju svoju imovinu

BEOGRAD - Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da će rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata biti produžen za tri dana, što znači da se prijave mogu podnositi do nedelje, 8. februara u ponoć.

Ona je u izjavi za medije navela da je do sada pristiglo više od 1,935 miliona prijava po osnovu zakona koji je nazvan "Svoj na svome". Pojasnila je da je rok produžen zbog velikog interesovanja građana i naglog povećanja broja korisnika u sistemu, kao i zbog želje da se svim građanima koji to žele omogući da podnesu prijave. Antonijević: Utvrđen način da lica u zatvoru mogu da podnesu zahtev za legalizaciju Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Rok za upis bespravnih objekata ističe 9. februara: Šalteri u Novom Pazaru rade i tokom vikenda

Rok za upis bespravnih objekata ističe 9. februara: Šalteri u Novom Pazaru rade i tokom vikenda

IndeksOnline pre 19 minuta
Produžen rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata

Produžen rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata

Ekapija pre 54 minuta
Svoj na svome: Produžen rok za upis prava svojine za tri dana

Svoj na svome: Produžen rok za upis prava svojine za tri dana

Gradski portal 018 pre 9 minuta
Rok za prijavu nelegalizovanih objekata produžen do 8. februara

Rok za prijavu nelegalizovanih objekata produžen do 8. februara

Subotica.com pre 34 minuta
Rok za podnošenje prijava u sistemu „Svoj na svome“ produžen do 9. februara

Rok za podnošenje prijava u sistemu „Svoj na svome“ produžen do 9. februara

In medija pre 44 minuta
Broj prijava za legalizaciju će danas preći dva miliona: rok ističe u nedelju u ponoć

Broj prijava za legalizaciju će danas preći dva miliona: rok ističe u nedelju u ponoć

Mondo pre 4 minuta
Rok za podnošenje prijava za evidentiranje nelegalnih objekata produžen za tri dana, do 8. februara

Rok za podnošenje prijava za evidentiranje nelegalnih objekata produžen za tri dana, do 8. februara

Forbes pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

legalizacijaAleksandar Sofronijević

Ekonomija, najnovije vesti »

Poverenik za ravnopravnost: Utvrđen mehanizam koji zatvorenicima omogućava podnošenje zahteva za legalizaciju

Poverenik za ravnopravnost: Utvrđen mehanizam koji zatvorenicima omogućava podnošenje zahteva za legalizaciju

Insajder pre 29 minuta
NIS grupa u 2025. proizvela ukupno 1,124 miliona uslovnih tona nafte i gasa

NIS grupa u 2025. proizvela ukupno 1,124 miliona uslovnih tona nafte i gasa

RTV pre 9 minuta
Podnošenje prijava za legalizaciju produženo do 8.februara, i zatvorenici će moći da legalizuju svoju imovinu

Podnošenje prijava za legalizaciju produženo do 8.februara, i zatvorenici će moći da legalizuju svoju imovinu

RTV pre 14 minuta
Država se zadužila za još skoro 16 milijardi dinara i tu ne staje

Država se zadužila za još skoro 16 milijardi dinara i tu ne staje

Radio 021 pre 54 minuta
Đedović u Dubaiju o saradnji sa UAE u razvijanju programa nuklearne energije u Srbiji

Đedović u Dubaiju o saradnji sa UAE u razvijanju programa nuklearne energije u Srbiji

NIN pre 9 minuta