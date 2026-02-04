Preminuo Seif el Islam Gadafi, sin ubijenog libijskog lidera Moamera Gadafija

RTV pre 58 minuta  |  Tanjug
KAIRO - Seif el Islam Gadafi, jedan od sinova ubijenog libijskog lidera Moamera Gadafija preminuo je, saopštila je sinoć njegova porodica bez dodatnih detalja.

El Islam Gadafi (53), koga je Međunarodni krivični sud (IČ) tražio zbog zločina protiv čovečnosti, dugo je smatran potencijalnim naslednikom svoga oca, prenosi "Figaro". Seif el Islam Gadafi je negovao imidž umerenog reformatora, ali se taj imidž urušio kada je na početku pobune u Libiji obećao krvoproliće, navodi pariski dnevnik. On je na osnovu poternice IČ uhapšen na jugu Libije i dugo je bio pritvoren u Zintanu, a 2015. godine je osuđen na smrt nakon suđenja po
