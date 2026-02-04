Vučić za Rojters: Srbija će nastaviti da kupuje gas od Rusije, ali planira nabavke i od EU

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u intervjuu za Rojters da će Srbija nastaviti da kupuje velike količine gasa od Rusije, ali da i dalje ostaje čvrsto na evropskom putu, kao i da planira da obezbedi 500 miliona kubnih metara gasa godišnje, što je petina naših ukupnih potreba, kroz mehanizam zajedničke nabavke gasa Evropske unije.

Vučić je rekao da Srbija uveliko diverzifikuje svoje snabdevanje energijom i da je već u pregovorima o kupovini prirodnog gasa kroz zajedničke nabavke EU kao i toj inicijativi priključila prošle godine. Rojters navodi da je Srbija balkanska zemlja koja želi da se pridruži EU i jedan od retkih preostalih kupaca ruskog prirodnog gasa u Evropi pošto više od 80 odsto zaliha nabavlja od Rusije. Vučić je rekao u intervjuu u Predsedništvu Srbije, kako je navedeno, da