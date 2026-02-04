Drama u Evroligi, opet se dogodilo, Partizan oštećen u Tel Avivu protiv Makabija?

Nažalost, bolja forma nije krunisana kada su igrači Partizana u pitanju.

Nakon dugog perioda konsolidacije pod palicom novog trenera Đoana Penjaroje, crno-beli su opet vezali dva poraza u Evroligi. U utorak je od njih bolja bila ekipa Makabija u Tel Avivu 97:95. Ni posle šesnaest godina i čuvene 2010, kada je beogradski klub otišao na Fajnal for, nije pao Makabi u Izraelu, iako je Partizan vodio od trećeg kvartala. Na kraju je odlučio koš uz zvuk sirene. Džimi Klark je posle pasa Ifea Lundberga iz auta uspeo da poentira pored Isaka