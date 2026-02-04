Itudis otkrio situaciju sa Micićem: "Trenutno je na magnetnoj rezonanci"

Telegraf
Vasilije Micić samo je počeo utakmicu protiv Crvene zvezde, ali je posle osam minuta na parketu seo na klupu i više se nije vraćao u igru.

Uprkos tome što je utakmicu počeo jako loše, pogodio je tek jedan šut za tri poena, a imao ih je nekoliko iz igre, bilo je čudno da u situaciji kada fali Elajdža Brajant Micić ne igra više. Dimitris Itudis, trener Hapoela objasnio je na konferenciji da se radilo o povredi: - Trenutno je na magnetnoj rezonanci - rekao je Itudis pred utakmicu koju Hapoel igra sa Valensijom. Pored Micića upitan je i najbolji igrač tima, možda i Evrolige ove sezone, Elajdža Brajant: -
