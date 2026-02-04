Košava pravi haos: Udari vetra već 80 km/h, očekuje se i preko 100 kilometara na sat!

Ovog jutra kiša se očekuje na severu Srbije, uglavnom na području Vojovidine, Beograda, Podunavlja, u Kolubarskom okrugu i na severu Šumadije.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 1 do 9 stepeni, u Beogradu je 3°C. Kopaonik meri 0, Sjenica 5, Zlatibor 7°C. Najhladnije je i dalje na istoku Srbije, a temperatura u Negotinu i Zaječaru iznosi -5 stepeni. U ovom delu Srbije tokom jutra se očekuuje i ledena kiša, pa se preporučuje ogroman oprez zbog opasnosti od poledice. Jugoistočni vetar sve više je u pojačanju, na jugu Banata košava već ima olujne udare od 80 km/h. Tokom dana košava će imati
