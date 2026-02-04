Tramp posle objavljivanja 3 miliona fajlova o Epstajnu: "Pokazuju suprotno od onoga što radikalna levica..."

Telegraf pre 17 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Tramp posle objavljivanja 3 miliona fajlova o Epstajnu: "Pokazuju suprotno od onoga što radikalna levica..."
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp reagovao je na objavljivanje više od tri miliona stranica dokumenata povezanih sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, tvrdeći da ga dokumenti oslobađaju optužbi. "Nisam video dokumente lično, ali su mi rekli neki veoma važni ljudi da me oni ne samo oslobađaju, već da pokazuju suprotno od onoga što su radikalna levica i drugi očekivali", rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu " Air
