Tramp: "Putin je održao reč i nije napao Ukrajinu 7 dana, upravo sada pregovoramo sa Iranom"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ta zemlja ''upravo sada'' pregovara sa Iranom, nakon što je Teheran zatražio da se planirani razgovori delegacija dve zemlje održe u Omanu umesto u Turskoj.

Govoreći novinarima u Beloj kući, Tramp nije precizirao gde će se razgovori održati kasnije ove nedelje, prenosi Rojters. Ranije danas portparolka Bele kuće Kerolajn Livit je rekla da će sastanak delegacija SAD i Irana biti održan prema planu kasnije ove nedelje, dodajući da će američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof predstavljati SAD na razgovoru sa iranskim zvaničnicima. Prethodno je portal Aksios, pozivajući se na neimenovane izvore, preneo da je Iran zatražio